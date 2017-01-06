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K.Karabükspor 2 yıldızı bitirdi

Karabükspor, golcü Seleznyov ve kaleci Rybka ile sözleşme imzaladı

K.Karabükspor 2 yıldızı bitirdi
Karabükspor Shakhtar Donetsk'in golcü oyuncusu Yevhen Seleznyov ve Dinamo Kiev'in kalecisi Oleksandr Rybka ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı. 32 yaşındaki golcü oyuncu Seleznyov ve 30 yaşındaki kaleci Rybka ile takımın kamp yaptığı Antalya Belek'teki otelde Kardemir Karabükspor Kulüp Başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve Asbaşkan Tolga Gül'ün katılımıyla 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
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