Kerim Frei’ye Ada’dan talip var

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında ŞenolGüneş'in fazla şans vermediği Kerim Frei'yeİngiltere kulüplerinden Swansea ve Burnley'intalip olduğu öğrenildi. 2 kulübün Siyah-Beyazlı oyuncu için nabız yokladığı ortayaçıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Kerim Frei'yitakımdan göndermeyi düşünmediği öne sürülürkenözellikle Swansea kulübünün KerimFrei'nin kiralanması için Beşiktaş'a teklifyapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
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