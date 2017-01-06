Kerim Frei’ye Ada’dan talip var

Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında Şenol Güneş'in fazla şans vermediği Kerim Frei'ye İngiltere kulüplerinden Swansea ve Burnley'in talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün Siyah- Beyazlı oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Kerim Frei'yi takımdan göndermeyi düşünmediği öne sürülürken özellikle Swansea kulübünün Kerim Frei'nin kiralanması için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.