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’ye Ada’dan talip var

Kerim Frei’ye Ada’dan talip var
Beşiktaş'ta ligin ilk yarısında Şenol Güneş'in fazla şans vermediği Kerim Frei'ye İngiltere kulüplerinden Swansea ve Burnley'in talip olduğu öğrenildi. 2 kulübün Siyah- Beyazlı oyuncu için nabız yokladığı ortaya çıktı. Beşiktaş Yönetimi'nin Kerim Frei'yi takımdan göndermeyi düşünmediği öne sürülürken özellikle Swansea kulübünün Kerim Frei'nin kiralanması için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlandığı gelen bilgiler arasında.
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