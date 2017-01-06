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İlk yarıdaki puanım 10 üzerinden 7-8!

, “Sezona iyi başladım. Daha sonra benim açımdan bir düşüş oldu. Ama futbolda bunlar var” dedi

İlk yarıdaki puanım 10 üzerinden 7-8!
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Galatasaray'ın golcü ismi Eren Derdiyok basın mensuplarının karşısına çıktı.

PODOLSKI GİDERSE...
İlk yarıdaki performansını değerlendiren yıldız futbolcu, "İlk yarıda 10 üzerinden 7-8'lik performans sergiledim. Kesinlikle 10 değil. Sezona iyi başladım. Takım olarak da lige iyi bir giriş yaptık. Daha sonra benim açımdan bir düşüş oldu. Futbolda bunlar oluyor" diye konuştu. Lukas Podolski'nin Çin'e transferi hakkında da konuşan Eren Derdiyok, "Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. Eğer Podolski giderse forvette eksik olacağız. Bu durumda bir takviye olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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