İlk yarıdaki puanım 10 üzerinden 7-8!

İkinci yarı hazırlıklarını AntalyaBelek'te sürdüren Galatasaray'ıngolcü ismi Eren Derdiyokbasın mensuplarının karşısına çıktı.
PODOLSKI GİDERSE...
İlk yarıdaki performansını değerlendiren yıldız futbolcu, "İlk yarıda 10 üzerinden 7-8'lik performanssergiledim. Kesinlikle 10 değil. Sezona iyi başladım. Takım olarak da lige iyi bir giriş yaptık. Daha sonra benim açımdan bir düşüş oldu. Futbolda bunlar oluyor" diye konuştu. Lukas Podolski'nin Çin'e transferi hakkında da konuşan Eren Derdiyok, "Ben de gelişmeleri basından takip ediyorum. Eğer Podolski giderse forvetteeksik olacağız. Bu durumdabir takviye olacağını düşünüyorum" ifadesini kullandı.
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