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Hamit’e tazminat öde tenise para yok

Hamit’e tazminat öde tenise para yok
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'a ödediği tazminat her kesimden büyük tepki gördü. Milli tenisçi wsosyal medyadan attığı mesajda, "Hamit Altıntop sozlesmeni yenile, sporcuyu kullanma, bu kadar tazminat öde, tenise proje iste ama maddi durum kritik diye bütçe yok de. Ah ah!" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılı yönetim bir süre önce tenis şubesiyle ilgili bir projeyi gündeme getirmiş fakat bir süre sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle proje iptal edilmişti.
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