Hamit’e tazminat öde tenise para yok

Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Hamit Altıntop'a ödediği tazminat her kesimden büyük tepki gördü. Milli tenisçi wsosyal medyadan attığı mesajda, "Hamit Altıntop sozlesmeniyenile, sporcuyu kullanma, bu kadartazminat öde, tenise proje iste ama maddidurum kritik diye bütçe yok de. Ah ah!" ifadesini kullandı. Sarı-Kırmızılı yönetim bir süre önce tenis şubesiyle ilgili bir projeyi gündeme getirmiş fakat bir süre sonra ekonomik sıkıntılar nedeniyle proje iptal edilmişti.
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