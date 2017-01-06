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Gaziantepspor ’yi yolladı

Gaziantepspor 34 yaşındaki kaleci ’nin sözleşmesini feshetti

Gaziantepspor Itandje’yi yolladı
Gaziantepspor 34 yaşındaki kaleci Itandje'nin sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile Kaleci Charles Itandje'nin sezon sonuna kadar olan sözleşmesi karşılıklı mutabakata varılarak feshedilmiştir" ifadesi kullanıldı. Gaziantepspor ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Charles Itandje'nin ikinci yarı öncesi Süper Lig ekibi Adanaspor ile anlaşmaya vardığı gelen bilgiler arasında.
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