Eto’o bitiyor Gomez seneye

Beşiktaş'ta RyanBabel ve Mitrovic'in ardındangözler ara transferdeyapılacak olan forvet takviyesineçevrildi. Devre arasında birçok isimle temasa geçen Siyah-Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasındakiforvet adayı Samuel Eto'oadım adım imzaya yaklaşıyor. Antalyasporile iyi ilişkiler içinde olanBeşiktaşlı yetkililer, Eto'o'yla ilgilendiklerinidile getirirken, bu konununen geç birkaç gün içindenetlik kazanması bekleniyor. Beşiktaşlıyöneticiler, "Biz Eto'oile ilgilenmiyoruz dersek yalansöylüyor oluruz. Ancak Antalyaspor'unrızası olmadan herhangi bir işe girmeyiz. Antalyaspor'unve bizim işimize gelirseEto'o transferi olabilir"yorumunu yaptı. Beşiktaş yönetimi,sezon başında uzun sürehaber bekledikleri ancak ardındanWolfsburg'a giden Alman futbolcuMario Gomez için de çarpıcıbir açıklamada bulundu. Beşiktaştaraftarının Mario Gomez'i çoksevdiğini dile getiren Siyah-Beyazlıyetkililer, "Mario Gomez birsene kaldı ve kısa sürede Beşiktaş'ınsembol oyuncusu olmayıbaşardı. Şu anda başka bir takımdaoynuyor. Sezon sonu durumabakar ve ona göre kararveririz" ifadesini kullandı.
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