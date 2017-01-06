Eto’o bitiyor Gomez seneye

Beşiktaş'ta Ryan Babel ve Mitrovic'in ardından gözler ara transferde yapılacak olan forvet takviyesine çevrildi. Devre arasında bir çok isimle temasa geçen Siyah- Beyazlılar'ın listesinin ilk sırasındaki forvet adayı Samuel Eto'o adım adım imzaya yaklaşıyor. Antalyaspor ile iyi ilişkiler içinde olan Beşiktaşlı yetkililer, Eto'o'yla ilgilendiklerini dile getirirken, bu konunun en geç birkaç gün içinde netlik kazanması bekleniyor. Beşiktaşlı yöneticiler, "Biz Eto'o ile ilgilenmiyoruz dersek yalan söylüyor oluruz. Ancak Antalyaspor'un rızası olmadan her hangi bir işe girmeyiz. Antalyaspor'un ve bizim işimize gelirse Eto'o transferi olabilir" yorumunu yaptı. Beşiktaş yönetimi, sezon başında uzun süre haber bekledikleri ancak ardından Wolfsburg'a giden Alman futbolcu Mario Gomez için de çarpıcı bir açıklamada bulundu. Beşiktaş taraftarının Mario Gomez'i çok sevdiğini dile getiren Siyah-Beyazlı yetkililer, "Mario Gomez bir sene kaldı ve kısa sürede Beşiktaş'ın sembol oyuncusu olmayı başardı. Şu anda başka bir takımda oynuyor. Sezon sonu duruma bakar ve ona göre karar veririz" ifadesini kullandı.