Bu takım Mayıs ayında şampiyon olacak!

Gökhan İnler, ligin ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini söyledi. İlk yarıda zorluk derecesi yüksek çok sayıda maça çıktıklarını ifade eden 32 yaşındaki oyuncu, "Maçlara hep kazanmak için çıkıyoruz. Takımdan gayet memnunum. İnşallah kamptan sonra iyi bir ikinci yarı geçirmek istiyoruz. Mayıs'ta şampiyon olacağız" diye konuştu.



TARAFTAR HEP ARKAMIZDA

Taraftarların kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan İnler, "Özellikle taraftar bizim için çok önemli. Onlara çok teşekkür ederim. Çünkü 90 dakika bizimle beraberler. Kötü oynasak da, yenilsek de, iyi oynayıp yensek de hep arkamızdalar. Beşiktaş efendi bir kulüp, efendi bir takım" dedi.