Aatıf’ı verdik Ekici’yi aldık sıra diğerinde

Fenerbahçe'nin Mehmet Ekici transferinde resmi imza için geri sayım başladı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yönetici arkadaşlarıyla yaptığı görüşmede "Mehmet Ekici'yi aldık. Aatıfı'ı verdik. Şimdi bir transfer daha yapabiliriz. Ama olmazsa da transferi kapatırız" dediği öğrenildi. Mehmet Ekici'nin transferinde takas olarak kullanılacağı öğrenilen Aatıf'ın da Bordo-Mavili kulübe transfer olmayı kabul ettiği ifade edildi. Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a Mehmet Ekici karşılığında Aatıf ile birlikte bir miktar para vereceği de gelen haberler arasında. Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'ın da takımında görmek istediği Aatıf ile daha önce bir görüşme yapmıştı.



MEHMET EKİCİ KAMPA KATILACAK...

Mehmet Ekici'nin imzaların atılmasının ardından 1-2 gün içinde Fenerbahçe'nin Antalya kampına katılması bekleniyor. Sezon sonunda Trabzonspor ile sözleşmesi sona erecek olan Mehmet Ekici daha önce Bordo-Mavili kulübün sözleşme uzatma tekliflerine sıcak bakmamıştı. Aziz Yıldırım'ın "Bir transfer daha yapabiliriz" sözlerinin ardından gözler Shakthar'ın Brezilyalı yıldızı Alan Patrick'e çevrildi.