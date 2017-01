Ve Mitrovıc Beşiktaş’ta

Beşiktaş devre arası transferinde 2. bombayı patlattı. Siyah-Beyazlı yönetim Babel'in ardından yoğunlaştığı stoper transferinde mutlu sona ulaşarak Rijeka takımında oynayan Hırvat futbolcu Matej Mitrovic ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. 23 yaşındaki stoper bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Eğer bu tetkiklerde birşey çıkmazsa kendisiyle sözleşme imzalanacak. Mitrovic'in bu akşam Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.



BİLİC ARACI OLDU

Beşiktaş Yönetimi'nin Rijeka kulübüne 3 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği Mitrovic'e de yıllık 1.3 milyon Euro vereceği öğrenildi. Mitrovic Hırvatistan Ligi'nde Rijeka formasıyla bu sezon 20 karşılaşmada ilk 11'de forma giydi. Başarılı stoper bu maçlarda 1 de gol kaydetti. Cibalia'da başlayan kariyerinin ardından Rijeka'ya geçen 23 yaşındaki futbolcu Hırvatistan Milli Takımı'nda da görev yaptı. Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran West Ham Teknik Direktörü Bilic o dönemde Mitrovic'i istemiş ancak alamamıştı. Bilic'in bu transferde bir kez daha araya girerek Mitrovic'in Beşiktaş'a gelmesinde öncülük yaptığı gelen bilgiler arasında.