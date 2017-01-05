Ve Mitrovıc Beşiktaş’ta

Beşiktaş devre arası transferinde 2. bombayı patlattı. Siyah-Beyazlı yönetim Babel'in ardından yoğunlaştığı stoper transferinde mutlu sona ulaşarak Rijeka takımında oynayan Hırvat futbolcu Matej Mitrovic ile 4.5 yıllık anlaşma sağladı. 23 yaşındaki stoper bugün İstanbul'da sağlık kontrolünden geçecek. Eğer bu tetkiklerde birşey çıkmazsa kendisiyle sözleşme imzalanacak. Mitrovic'in bu akşam Beşiktaş'ın Antalya'daki kampına katılması bekleniyor.
BİLİC ARACI OLDU Beşiktaş Yönetimi'nin Rijekakulübüne 3 milyon Euro bonservisbedeli ödeyeceği Mitrovic'ede yıllık 1.3 milyon Eurovereceği öğrenildi. MitrovicHırvatistan Ligi'nde Rijekaformasıyla bu sezon 20 karşılaşmadailk 11'de forma giydi. Başarılıstoper bu maçlarda 1 degol kaydetti. Cibalia'da başlayankariyerinin ardından Rijeka'yageçen 23 yaşındaki futbolcuHırvatistan Milli Takımı'ndada görev yaptı. Bir dönem Beşiktaş'ıçalıştıran WestHam Teknik DirektörüBilic o dönemdeMitrovic'i istemişancak alamamıştı.Bilic'in bu transferdebir kez dahaaraya girerek Mitrovic'inBeşiktaş'agelmesinde öncülükyaptığı gelen bilgilerarasında.
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