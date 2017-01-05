Yol Durumu
  1. 2. yarının açılış maçı: Bursa-Trabzon
  2. Rodallega için son tur

Transferler tam isabet!

Trabzonspor’un hocası , “Yapılan transferlerin hepsi tam isabet” dedi.

Transferler tam isabet!
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal yapılan tüm transferlerin yerinde olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Ligin 2. yarısında nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetime teşekkür ederim. Takımın başarısı için her adım atılıyor. Umarım ligin 2. devresinde her şey istediğimiz gibi sonuçlanacak. Bu takımı yukarılara tışamak istiyoruz" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar