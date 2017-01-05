Transferler tam isabet!

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal yapılan tüm transferlerin yerinde olduğunu söyledi. Tecrübeli hoca, "Ligin 2. yarısında nokta atışı yapmaya çalışıyoruz. Başkanımız ve yönetime teşekkür ederim. Takımın başarısı için her adım atılıyor. Umarım ligin 2. devresinde her şey istediğimiz gibi sonuçlanacak. Bu takımı yukarılara tışamak istiyoruz" ifadesini kullandı.