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Stoperde B planı Dinamo Kiev’li Vida

Savunma hattını önemli bir isimle takviye etmek isteyen Sarı-Kırmızılı yönetim, uzun süre Beşiktaş’ın gündeminde kalan ile de ilgileniyor... Gelişmeler Hırvat basınına da yansıdı.

Stoperde B planı Dinamo Kiev’li Vida
Savunmada yaşanan büyük sıkıntıyı ara transferde yapacağı hamle ile çözmek isteyen Galatasaray'da adaylar çoğalıyor.

MALİYETİ YÜKSEK
Palmeiras formasını giyen Vitor Hugo için resmi girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılı yönetim B planını da belirledi. Alınan bilgilere göre yönetim, Dinamo Kiev'de oynayan Domagoj Vida'ya kanca attı. Uzun bir süre Beşiktaş'ın gündeminde kalan 27 yaşındaki Hırvat stoperin transferi yüksek maliyet engeline takılmıştı.

G.SARAY '4' TEKLİF ETTİ
Gelişmeler Hırvat basınına da yansımış durumda... Gazetelere göre D.Kiev'in Vida için belirlediği fiyat 6 milyon Euro. Galatasaray ise 4 milyon Euro'ya çıkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın Vitor Hugo'da sorun çıkması halinde Vida için temaslara hız vermesi bekleniyor.
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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