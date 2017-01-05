Stoperde B planı Dinamo Kiev’li Vida

Savunmada yaşanan büyük sıkıntıyı ara transferde yapacağı hamle ile çözmek isteyen Galatasaray'da adaylar çoğalıyor.
MALİYETİ YÜKSEK Palmeiras formasını giyen VitorHugo için resmi girişimlere başlayanSarı-Kırmızılı yönetim Bplanını da belirledi. Alınan bilgileregöre yönetim, Dinamo Kiev'deoynayan Domagoj Vida'ya kancaattı. Uzun bir süre Beşiktaş'ın gündemindekalan 27 yaşındaki Hırvatstoperin transferi yüksek maliyetengeline takılmıştı.
G.SARAY '4' TEKLİF ETTİ
Gelişmeler Hırvat basınına da yansımış durumda... Gazetelere göre D.Kiev'in Vida için belirlediği fiyat 6 milyon Euro. Galatasaray ise 4milyon Euro'ya çıkmış durumda. Sarı-Kırmızılılar'ın Vitor Hugo'da sorun çıkması halinde Vida için temaslara hız vermesi bekleniyor.
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