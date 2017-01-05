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Kayserispor’da

sezon sonuna kadar Kaysersipor’un hocalığını yapacak

Sergen Yalçın Kayserispor’da
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da teknik direktörlüğe Sergen Yalçın getirildi. Kayserispor'un 18 Ocak Çarşamba günü yapılacak olağanüstü kongresinde başkanlığa getirilmesi üzerinde mutabık kalınan Erol Bedir, Sergen Yalçın ile sezon sonuna kadar anlaşma imzaladıklarını söyledi. Erol Bedir, anlaşmanın Kayserispor camiasına hayırlı olmasını temenni ettiği de sözlerine ekledi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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