Samuel Eto’o Beşiktaş’ın idmanını izledi!

Beşiktaş' ta forvet transferinde bir numaralı aday olan Eto'o'da ilginç bir gelişme yaşandı. Beşiktaş ve Antalyaspor Antalya'da aynı otelde kalıp aynı sahada çalışırken Eto'o kısa bir süre Siyah-Beyazlı ekibin yaptığı idmanı izledi. Beşiktaşlı oyuncularla göz teması yapan Eto'nun bu davranışı, "Eto'o'yu kesin olarak bitirmiş. İmza an meselesi" olarak yorumlandı. Kamerunlu futbolcunun bu davranışı çok konuşulurken Antalyaspor'dan bir açıklama geldi.



RESMİ TEKLİF YAPILMADI

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, yıldız oyuncu Eto'o ile ilgilenen kulüpler olduğunu kabul ederek buna rağmen resmi bir teklif almadıklarını söyledi. Öztürk, "Beşiktaş'tan henüz resmi bir teklif gelmedi. Biz de Kerim Frei, Ömer Şişmanoğlu ve Necip'le ilgileniyoruz" ifadesini kullandı.