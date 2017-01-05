Şampiyonluk için geldim

Fenerbahçe yeni transferi Oleksandr Karavayev'e dün gece kavuştu. 24 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.



ÇOK ÇALIŞACAĞIM

Fenerbahçe taraftarından çok etkilendiğini belirten Karavayev, "Fenerbahçe'nin teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben de kariyerim açısından artık Ukrayna'dan çıkmak zorundaydım. Doğru bir karar verdim. Fenerbahçe'nin çok önemli yıldızları var. Burada kendimi daha da fazla geliştirip formayı kapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Karavayev, Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat'tan övgüyle bahsetti. Ukraynalı yıldız, "Onun formayı adaletli dağıttını biliyorum. Zoru severim. Çok çalışacağım" şeklinde konuştu. Karavayev, bugünkü kontrollerden sonra takımının yarın Antalya'da başlayacak kampına katılacak.