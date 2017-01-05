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Şampiyonluk için geldim

Fenerbahçe’nin yeni transferi Oleksandr Karavayev dün gece İstanbul’a ayak bastı. Ukraynalı yıldız, “Yeni takımımla sezon sonunda şampiyonluk yaşayacağım” dedi

Şampiyonluk için geldim
Fenerbahçe yeni transferi Oleksandr Karavayev'e dün gece kavuştu. 24 yaşındaki Ukraynalı orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli takımda oynayacağı için çok mutlu olduğunu söyledi.

ÇOK ÇALIŞACAĞIM
Fenerbahçe taraftarından çok etkilendiğini belirten Karavayev, "Fenerbahçe'nin teklifini hiç düşünmeden kabul ettim. Çünkü Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Ben de kariyerim açısından artık Ukrayna'dan çıkmak zorundaydım. Doğru bir karar verdim. Fenerbahçe'nin çok önemli yıldızları var. Burada kendimi daha da fazla geliştirip formayı kapmaya çalışacağım" ifadelerini kullandı. Karavayev, Fenerbahçe'nin Hollandalı hocası Dick Advocaat'tan övgüyle bahsetti. Ukraynalı yıldız, "Onun formayı adaletli dağıttını biliyorum. Zoru severim. Çok çalışacağım" şeklinde konuştu. Karavayev, bugünkü kontrollerden sonra takımının yarın Antalya'da başlayacak kampına katılacak.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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