Şampiyonluk bize yakın!

Son haftalarda yaptığı çıkışla ve attığı gollerle dikkat çeken Jose Fernandao, Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. Şu anda puan durumundaki yerlerinin çok önemli olmadığını belirten Brezilyalı santrfor, "2. yarıda tümmaçları kazanacak kadar iyiyiz.Fizik güç olarak ve sistemolarak çok iyi bir durumdayız.Ligin şampiyonluk favorissibiziz" dedi. Seri galibiyetlerin kendilerini çok rahatlatacağını söyleyen Fernandao, "Takımdaherkes liderlik koltuğunu istiyor.Müthiş bir enerjiye sahibiz" ifadelerini kullandı.
ADIM ADIM DÜŞÜNMELİYİZ
UEFA Avrupa Ligi'ni adım adım düşünmelerinin kendileri için daha sağlıklı olacağını söyleyen Fernandao şöyle devam etti: Önce Krasnodar'ı geçmemizgerekir. Çok zorlu 2 maç oynayacağız.Bir Rus takımınagöre fazla teknikler ve topuçok iyi koruyorlar. Yorulacağızama turu da geçecğiz."
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