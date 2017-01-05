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Şampiyonluk bize yakın!

Fenerbahçe’nin Brezilyalı golcüsü Fernandao, “Puan durumu o kadar önemli değil. 2. yarıdaki tüm maçları kazanacak kadar iyiyiz. Favori biziz” dedi

Şampiyonluk bize yakın!
Son haftalarda yaptığı çıkışla ve attığı gollerle dikkat çeken Jose Fernandao, Fenerbahçeli taraftarların yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. Şu anda puan durumundaki yerlerinin çok önemli olmadığını belirten Brezilyalı santrfor, "2. yarıda tüm maçları kazanacak kadar iyiyiz. Fizik güç olarak ve sistem olarak çok iyi bir durumdayız. Ligin şampiyonluk favorissi biziz" dedi. Seri galibiyetlerin kendilerini çok rahatlatacağını söyleyen Fernandao, "Takımda herkes liderlik koltuğunu istiyor. Müthiş bir enerjiye sahibiz" ifadelerini kullandı.

ADIM ADIM DÜŞÜNMELİYİZ
UEFA Avrupa Ligi'ni adım adım düşünmelerinin kendileri için daha sağlıklı olacağını söyleyen Fernandao şöyle devam etti: Önce Krasnodar'ı geçmemiz gerekir. Çok zorlu 2 maç oynayacağız. Bir Rus takımına göre fazla teknikler ve topu çok iyi koruyorlar. Yorulacağız ama turu da geçecğiz."
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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