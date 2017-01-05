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kan kaybediyor

Krasnodar kan kaybediyor
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Krasnodar bir önemli oyuncusunu daha kaybetti. Daha önce orta sahasındaki yıldızı Odil Ahmedov'u Shanghai SIPG'ye, Jedrejczyk'i Legia'ya kaptıran 'ın aynı bölgeden bir kaybı daha oldu. 19 yaşındaki Kouassi Eboue, Celtic'e imza atmak için dün İskoçya'ya uçtu. Sağlık kontrollerinin ardından kontratı imzalayacak.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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