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Kılıç: Hainlere cevabını verin!

Bakan Kılıç sporcuları kabulünde milli birlik ve beraberliğe dikkat çekti

Kılıç: Hainlere cevabını verin!
Gençlik ve Spor Bakanı , EYOF 2017 Erzurum'da mücadele edecek sporcuları kabul etti. Bakan Akif Çağatay Kılıç: "Ülkemizin huzuruna, birliğine, beraberliğine yönelik olumsuz hareketler içerisinde olan hainler var. Bunlara karşı en büyük ve en güzel cevabı sizler ortaya koyacağınız performans, birlik, beraberlik ve dik duruş ile vereceksiniz." ifadelerini kullandı.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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