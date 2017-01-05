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İddaa’nın iki ustası artık LifePlas’ta

İddaa’nın iki ustası artık LifePlas’ta
İngiltere Premier Lig ve NBA'in resmi yayıncısı Turkcell TV+'nın mobil uygulamasında kanalında yer alan BİP iddaa programında hafta sonu Murat Özerı ve Fikret Engin eğlenceli sunumlarıyla ekrana gelecek.
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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