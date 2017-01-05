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Hugo için teklif var ama yetersiz

Palmeiras Başkanı , “Galatasaray’la görüştük. Ama şu an istenen rakama ulaşamadık” açıklamasını yaptı...

Hugo için teklif var ama yetersiz
Stoper transferi için çalışan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Vitor Hugo var... Palmeiras Başkanı Mauricio Galiotte dün Brezilya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı.

ŞARTLAR OLUŞMALI
Başkan Mauricio Galiotte teklifin şu anda yetersiz olduğunu da belirterek, "Birkaç kez görüştük. Şu an istenen rakama ulaşamadım. Vitor bizim için çok değerli bir oyuncu. Satmaya mecbur değiliz. Eğer şartlar oluşursa transferi gündeme gelir" diye konuştu.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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