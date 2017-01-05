Hugo için teklif var ama yetersiz

Stoper transferi için çalışan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Vitor Hugo var... Palmeiras Başkanı MauricioGaliotte dün Brezilya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı.
ŞARTLAR OLUŞMALI Başkan Mauricio Galiotteteklifin şu anda yetersizolduğunu da belirterek,"Birkaç kez görüştük. Şu anistenen rakama ulaşamadım.Vitor bizim için çokdeğerli bir oyuncu. Satmayamecbur değiliz.Eğer şartlar oluşursatransferi gündemegelir" diye konuştu.
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