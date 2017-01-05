Hugo için teklif var ama yetersiz

Stoper transferi için çalışan Galatasaray'da gündemin ilk sırasında Vitor Hugo var... Palmeiras Başkanı Mauricio Galiotte dün Brezilya basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'dan teklif aldıklarını doğruladı.



ŞARTLAR OLUŞMALI

Başkan Mauricio Galiotte teklifin şu anda yetersiz olduğunu da belirterek, "Birkaç kez görüştük. Şu an istenen rakama ulaşamadım. Vitor bizim için çok değerli bir oyuncu. Satmaya mecbur değiliz. Eğer şartlar oluşursa transferi gündeme gelir" diye konuştu.