Hamit&Chedjou kadroda yok

İkinci yarı çalışmalarını Belek'te yapacak olan Galatasaray dün Antalya'ya gitti... Kamp kadrosunda gönderilmesi gündemde olan Aurelien Chedjou ve Hamit Altıntop ile kadro dışı kalan Yasin Öztekin yer almazken; Lukas Podolski Antalya'ya götürüldü. Sarı-Kırmızılılar 8 Ağustos'ta özel maç için Suudi Arabistan'a gidecek.