G.Saray gözden çıkardı Ruslar sıraya girdi

Hem disiplinsiz hareketleri hem de yönetimle ters düştüğü için süresiz kadro dışı bırakılan GalatasaraylıYasin Öztekin'e Rus kulüplerinin ilgisi büyüyor.
4 MİLYON EURO...
Tecrübeli yıldıza Rubin Kazan'ın ardından DinamoMoskova'nın da talip olduğu öğrenildi. Rus basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Rubin Kazan'ın Yasin için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazmıştı.
TEKLİF BEKLENİYOR Galatasaray yönetimi tekliflerin resmiyete dökülmesinin ardından Rus kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak.
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