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G.Saray gözden çıkardı Ruslar sıraya girdi

Kadro dışı bırakılan ’e Rubin Kazan’ın ardından Dinamo Moskova da talip oldu

G.Saray gözden çıkardı Ruslar sıraya girdi
Hem disiplinsiz hareketleri hem de yönetimle ters düştüğü için süresiz kadro dışı bırakılan Galatasaraylı Yasin Öztekin'e Rus kulüplerinin ilgisi büyüyor.

4 MİLYON EURO...
Tecrübeli yıldıza Rubin Kazan'ın ardından Dinamo Moskova'nın da talip olduğu öğrenildi. Rus basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Rubin Kazan'ın Yasin için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazmıştı.

TEKLİF BEKLENİYOR
Galatasaray yönetimi tekliflerin resmiyete dökülmesinin ardından Rus kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak.
Etiketler:
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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