G.Saray gözden çıkardı Ruslar sıraya girdi

Hem disiplinsiz hareketleri hem de yönetimle ters düştüğü için süresiz kadro dışı bırakılan Galatasaraylı Yasin Öztekin'e Rus kulüplerinin ilgisi büyüyor.



4 MİLYON EURO...

Tecrübeli yıldıza Rubin Kazan'ın ardından Dinamo Moskova'nın da talip olduğu öğrenildi. Rus basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Rubin Kazan'ın Yasin için 4 milyon Euro'yu gözden çıkardığını yazmıştı.



TEKLİF BEKLENİYOR

Galatasaray yönetimi tekliflerin resmiyete dökülmesinin ardından Rus kulüpleriyle pazarlık masasına oturacak.