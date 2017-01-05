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Garry Rodrigues artık bu takımda değil!

Garry Rodrigues artık bu takımda değil!
PAOK Teknik Direktörü Vladimir Ivic, Galatasaray'ın transfer etmek istediği Garry Rodrigues hakkında açıklamalar yaptı.

"GİDECEK" İMASI!..
Ivic, "Ben burada olmak istemeyen oyuncuları, takımın bir oyuncusu olarak görmüyorum. Artık takımda değil. Burada, fark yaratmak isteyen oyuncularla çalışıyoruz. Rodrigues'i artık takımın bir üyesi olarak saymalı mıyım bilmiyorum" dedi.
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  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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