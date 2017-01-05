Fener’den Ukrayna çıkarması

Yönetim, 1-2 gün içinde Ukrayna’ya giderek Shakhtar yönetimi ile Alan Patrick’in kiralanması için son pazarlıkları yapacak. Transfer görüşmesinde Mahmut Uslu da yer alacak. Görüşmelerde satın alma opsiyonuyla birlikte 1.5 yıllık bir kiralama talebininin de olacağı gelen haberler arasında.
Aleksander Karavayev'irenklerine katanMehmet Ekici transferindede önemli yol kateden Fenerbahçe10 numara transferini bitirmekiçin harekete geçti. GenelSekreter Mahmut Uslu'nun dayer alacağı Fenerbahçe yönetiminin1-2 gün içinde Ukrayna'ya giderekShakhtar Donetsk kulübüile Alan Patrick'in transferini bitirmeyeçalışacak. Sarı-Lacivertliyönetimin Alan Patrick'i satınalma opsiyonuyla birlikte 1.5 yılıkkiralamak istediği ancak gerekirsehaziran ayına kadar kiralamaya dasıcak bakabileceği ifade ediliyor.Shakhtar Donetsk ile yapılacakgörüşmelerde 1.5 yıllık kiralamabedeli olarak 1 milyon Euro'nunüzerine çıkmamaya çalışacaklarıifade ediliyor.
DICK ADVOCAAT ONUN İÇİN ONAY VERDİ Alan Patrick'in oyunun iki yönünü de oynayabilmesi nedeniyle Advocaat tarafından tercih edildiği, top tekniğinin de zaten üst düzeyde olduğunun bilindiği ifade edildi. Patrick'in asist özelliği dışında gol özelliğinin de bulunduğu komple yapısıyla Fenerbahçe'ye ligde ve Avrupa'da önemli katkı sağlayabileceği belirtiliyor. Anlaşma sağlanırsa Patrick, Antalya kampına gelecek.
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