Aslan’a Çin kapanı

Transferde çok hareketli saatler geçiren Galatasaray'da bir flaş gelişme daha yaşanıyor... Lukas Podolski'nin ardından Sarı-Kırmızılılar'ın bir başka süper starı Wesley Sneijder'e de Çin kulüpleri kancayı attı. Sneijder'in menajeri Guido Albers de gelişmeleri doğrularken, "İki Çin kulübünün ilgisi var. Ama hala Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor. Ayrıca şu ana kadar bize gelen resmi bir teklif yok. Sadece Galatasaray kulübü ile iletişime geçmişler" ifadesini kullandı. Albers, "Bu transferin ocak ayında gerçekleşme ihtimali var mı? sorusuna ise, "Neler olacağını göreceğiz. 7.5 milyon Euro'yu getiren kulüp onu transfer edebilir. Şu anda Galatasaray ile sözleşmesi var yanıtını verdi.



ALBERS: TEKLİFİN İÇERİĞİ ÇOK ÖNEMLİ!

Albers açıklamasının son bölümünde ise Çin'den gelecek teklifi değerlendireceklerini söyledi. Albers, "Vereceğimiz kararda teklifin içeriği önemli. Wes şu anda Galatasaray'da mutlu, İstanbul'u seviyor. Kulüpten ayrılmasını gerektirecek bir durum yok" şeklinde konuştu. Hollanda basını ise Sneijder'i isteyen Çin kulüplerinin Shangai Shenua ve Beijing Gouan olduğunu yazdı.

