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Advocaat kemikleri kıracak

Dick Advocaat, yarın başlayacak Antalya kampı öncesi yoğun bipr rogram hazırladı. Hollandalı teknik adam 2 hazırlık maçı dışında çok ciddi yüklemeler yapacak

Advocaat kemikleri kıracak
Fenerbahçe'de yarın başlayacak Antalya kampı öncesinde teknik patron Dick Advocaat tüm planları yapmış durumda. Antalya kampında 2 hazırlık maçı yapacak olan Fenerbahçe'de futbolcuları çok ağır bir çalışma programı bekliyor. Ligin 2. yarısına takımının mümkün olan en iyi kondisyona sahip olmasını hedefleyen Hollandalı teknik adam bazı günlerde 3 saati bulan çalışmalar yaptıracak. Takımın ortalama koşu mesafesinin 110-112 km. arasında olmasını bunun altına düşmemesini isteyen Advocaat, forma savaşında adaletli davranarak tüm futbolculara "İyi olan formda olan formayı giyer" mesajı vermeye çalışacak. Antalya kampı öncesinde Fenerbahçe'de sakat futbolcu bulunmuyor.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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