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2. yarının açılış maçı: Bursa-Trabzon

2. yarının açılış maçı: Bursa-Trabzon
Süper Lig'de 2. yarının programı açıklandı. Buna göre 17. hafta maçlarıyla start alacak olan 2. devre 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Bursaspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak. Lider Başakşehir ise 14 Ocak Cumartesi günü 16.00'da Kayseri ile karşılaşacak.
  • 05 Ocak 2017, Perşembe
  • Gazete
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