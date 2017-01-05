2. yarının açılış maçı: Bursa-Trabzon

Süper Lig'de 2. yarının programı açıklandı. Buna göre 17. hafta maçlarıyla start alacak olan 2. devre 13 Ocak 2017 Cuma günü saat 20.00'de oynanacak olan Bursaspor-Trabzonspor maçıyla başlayacak. Lider Başakşehir ise 14 Ocak Cumartesi günü 16.00'da Kayseri ile karşılaşacak.