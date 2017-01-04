Yeni Trabzonspor zevk verecek

Trabzonspor Teknik DirektörüErsun Yanal 2. yarıdaherkesin çok farklı birTrabzonspor izleyeceğinisöyledi. Transferdenokta atışı yaptıklarınıifade eden Yanal, "Endoğru isimleri kadromuzakatacağız" ifadesinikullandı.
HATA OLMAYACAK
Kampın verimli geçmesi için gerekli önlemi aldıklarını vurgulayan ErsunYanal, "İlk devredeki hatalar tekrarlanmayacak. Pas trafiğimiz daha çok artacak" ifadesini kullandı.
ANTALYA KAMPINDAİLK ANTRENMAN Trabzon 2. yarı hazırlıklarına Antalya'da yaptığı çift idmanla başladı. Kamp yapılan otelin sahasındaki idmana N'Doye, Bero, Durica, Castillo,Ibanez, Ogenyi Onazi ve Akakpo katılmadı. Mehmet Ekici akşam kampa katıldı.
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