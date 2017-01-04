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Yeni zevk verecek

2’nci devre için iddialı konuşarak, “Yeni zevk verecek” dedi.

Yeni Trabzonspor zevk verecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal 2. yarıda herkesin çok farklı bir izleyeceğini söyledi. Transferde nokta atışı yaptıklarını ifade eden Yanal, "En doğru isimleri kadromuza katacağız" ifadesini kullandı.

HATA OLMAYACAK
Kampın verimli geçmesi için gerekli önlemi aldıklarını vurgulayan Ersun Yanal, "İlk devredeki hatalar tekrarlanmayacak. Pas trafiğimiz daha çok artacak" ifadesini kullandı.

ANTALYA KAMPINDA İLK ANTRENMAN
Trabzon 2. yarı hazırlıklarına Antalya'da yaptığı çift idmanla başladı. Kamp yapılan otelin sahasındaki idmana N'Doye, Bero, Durica, Castillo, Ibanez, Ogenyi Onazi ve Akakpo katılmadı. Mehmet Ekici akşam kampa katıldı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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