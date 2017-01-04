Yol Durumu
  1. Kartal’ın Polonya’da Goralı ziyafeti
  2. Egemen Korkmaz Başakşehir’de

Türk voleybolu 2 yabancıya teslim

Türk voleybolu 2 yabancıya teslim
, A Milli Kadın Takımı'nın başına getirilen antrenör Giovanni Guidetti ve A Milli Erkek Takımı'nın yeni antrenörü Joshko Milenkoski ile düzenlenen törenle sözleşme imzaladı. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki imza törenine TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar