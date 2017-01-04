Teröristler amacına ulaşamayacak

Türkiye'yi karıştırmak isteyen hain eller son olarak Ortaköy'de çirkin yüzünü göstermişti... 39 kişinin hayatına mal olan kanlı terör saldırısının ardından 79 milyon tek yürek olurken, ülkemizde hayatını sürdüren yıldız bir sporcudan adeta tokat gibi bir açıklama geldi. Fenerbahçe Basketbol Takımı'nın İtalyan oyuncusu Gigi Datome, teröristlerin asla hedefine ulaşamayacağını söyledi.



HERKESE ANLATIYORUM

Fenerbahçe'nin Anadolu Efes'i mağlup ettiği maçın ardından basın toplantısında açıklamalar yapan Datome, biz gazetecinin, "Gezmeyi çok seviyorsun. Son terör saldırısından sonra gezmeye devam edecek misin?" sorusuna, "Terör sadece Türkiye'nin değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim zaten gezmek için çok vaktimiz yok ama teröristlerin amacı da bizim özgürlüğümüzü kısıtlamak. Ben buna izin vermek istemiyorum, gezmeye devam etmek istiyorum. İstanbul çok güzel bir şehir, keşfedilecek çok yer var. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim. Olan olaylar çok kötü, Türkiye adına çok kötü hissediyoruz. Maalesef Türkiye'nin dünyada kötü bir ünü var şu an. Halbuki ne kadar güzel bir ülke, hem kültür, hem tarih açısından. Bunu herkese anlatmaya çalışıyorum. Arkadaşlarım gelmek istiyor ama korktukları için gelemiyorlar. Umarım artık daha farklı şeyler olur, güzel şeyler olur ve bu kötü şeyler biter" yanıtını verdi.