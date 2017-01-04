Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş transfer hakkında ipuçları verdi. Tecrübeli hoca, "Hızlı stoper, sol bek ve golcü arıyoruz" dedi. Eto'o'nun tartışmasız iyi bir golcü olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Ama bizim beklentimiz farklı. Eto'o bizde olsa farklı bir yapıyla oynarız" diye konuştu.