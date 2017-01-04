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Stoper, sol bek ve golcü arıyoruz

, “Transferde hızlı stoper, sol bek ve golcü arıyoruz. Her an gelişmeler olabilir” dedi

Stoper, sol bek ve golcü arıyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş transfer hakkında ipuçları verdi. Tecrübeli hoca, "Hızlı stoper, sol bek ve golcü arıyoruz" dedi. Eto'o'nun tartışmasız iyi bir golcü olduğunu ifade eden Şenol Güneş, "Ama bizim beklentimiz farklı. Eto'o bizde olsa farklı bir yapıyla oynarız" diye konuştu.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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