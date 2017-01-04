Şovun diğer adı Moussa Sow

F.Bahçe'nin forvetlerinden Van Persie Süper Lig'in ilk yarısında 6, Sow 7, Fernandao 2 kez fileleri sarstı. Robin Van Persie maç başına 0.50, Sow 0.58, Fernandao ise 0.40 gol attı. Van Persie'nin pozisyonu gole çevirme oranı yüzde 46.15, Sow'un 58.33, Fernandao'nun ise 33.33.