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Şovun diğer adı

Şovun diğer adı Moussa Sow
F.Bahçe'nin forvetlerinden Van Persie Süper Lig'in ilk yarısında 6, Sow 7, Fernandao 2 kez fileleri sarstı. Robin Van Persie maç başına 0.50, Sow 0.58, Fernandao ise 0.40 gol attı. Van Persie'nin pozisyonu gole çevirme oranı yüzde 46.15, Sow'un 58.33, Fernandao'nun ise 33.33.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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