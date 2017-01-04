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transferinde pürüz çıktı

Serdar Taşçı transferinde pürüz çıktı
Trabzonspor'un görüşmelerini sürdürdüğü ile yıllık alacağı ücret konusunda mutabakat sağlanamadığı öğrenildi. Görüşmeler askıya alınırken, rakamların birbirine yaklaşması durumunda görüşmelerin yeniden başlayabileceği ifade edildi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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