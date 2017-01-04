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Sarı Kanarya Antalya’da 2 özel maç yapacak

Antalya’da kamp yapacak olan Sarı-Lacivertliler, 8 Ocak’ta , 11 Ocak’ta ise ile oynayacak...

Sarı Kanarya Antalya’da 2 özel maç yapacak
Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına 6 Ocak Cuma günü başlayacak. Sarı-Lacivertli takım, 7 günlük iznin ardından Cuma günü İstanbul'da toplanacak ve kamp çalışması yapmak için Antalya'ya gidecek. Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe gününe kadar kampa gireceği Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak. Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles, ikinci hazırlık karşılaşmasını da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle oynayacak.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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