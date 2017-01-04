PFDK’dan Chedjou’ya 3 maç ceza geldi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Aurelien Chedjou'ya 3 maç ceza verdi... Alınan bilgilere göre yönetim de göre Kamerunlu futbolcuya 780 bin Euro para cezası kesmeye hazırlanıyor.