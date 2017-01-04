Patrick için en son kararı Lucescu verecek

Ben Arfa'nın yanı sıra listesine Ukrayna'nın Shakhtar takımında oynayan Alan Patrick'i alan Fenerbahçe bu transfer için de son aşamaya geldi.
RUS BASINI DA YAZDI Ukrayna kulübünden 5 yıldırbaşka takımlara kiralık giden AlanPatrick, en son 31 Aralık'ta Flamengo'danShakhtar'a geri dönmüştü.Lucescu'nun scout ekibitarafından bulunan ancak bir türlüistenilen düzeye ulaşamadığı için heryıl başka bir takıma kiralanan Brezilyalıoyuncu için kararı MirceaLucescu'nun vereceği öğrenildi.Karavayev'i Shakthar'dan transfereden Fenerbahçe'nin aynı kulüptenikinci bir oyuncuyu da renklerinekatmasına kesin gözüyle bakılıyor.Rus basını da ilk kez Takvim'in duyurduğuAlan Patrick-Fenerbahçeflörtüne geniş yer ayırdı.
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