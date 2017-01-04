Patrick için en son kararı Lucescu verecek

Ben Arfa'nın yanı sıra listesine Ukrayna'nın Shakhtar takımında oynayan Alan Patrick'i alan Fenerbahçe bu transfer için de son aşamaya geldi.



RUS BASINI DA YAZDI

Ukrayna kulübünden 5 yıldır başka takımlara kiralık giden Alan Patrick, en son 31 Aralık'ta Flamengo'dan Shakhtar'a geri dönmüştü. Lucescu'nun scout ekibi tarafından bulunan ancak bir türlü istenilen düzeye ulaşamadığı için her yıl başka bir takıma kiralanan Brezilyalı oyuncu için kararı Mircea Lucescu'nun vereceği öğrenildi. Karavayev'i Shakthar'dan transfer eden Fenerbahçe'nin aynı kulüpten ikinci bir oyuncuyu da renklerine katmasına kesin gözüyle bakılıyor. Rus basını da ilk kez Takvim'in duyurduğu Alan Patrick-Fenerbahçe flörtüne geniş yer ayırdı.