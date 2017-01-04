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Kayseri’nin hedefi

Kayseri’nin hedefi Sergen Yalçın
Kayserispor'da olağanüstü genel kurul öncesi başkan adaylığını açıklayan Erol Bedir yönetim kurulu çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılı kulüpte Sergen Yalçın'ın ismi ön plana çıktı. Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın yanı sıra Ertuğrul Sağlam ve Samet Aybaba'nın isimleri de geçiyor. Yeni hocanın kısa sürede açıklanması bekleniyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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