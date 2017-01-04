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Lens’e meydan okuyor!

Karavayev Lens’e meydan okuyor!
F.Bahçe'nin yeni transferi , Ukrayna basınına konuştu. Fenerbahçe'de forma için büyük bir savaş vereceğini söyleyen Karavayev, "Lens çok formda ama rekabeti severim. Takıma girmek için savaşacağım" dedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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