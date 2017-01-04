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İlk devreyi hafızadan sildik

İlk devreyi hafızadan sildik
Trabzonspor'un başarılı oyuncusu ilk devrede aldıkları sonuçları hafızadan sildiklerini söyledi. Yusuf, "2. devre her şeyin çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu takım mutlaka toparlanacak" dedi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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