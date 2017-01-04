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G.Saray’la anlaştım bırakın da gideyim!

Yunan basını, Yeşil Burundili futbolcunun Galatasaray’a transfer olmak için yöneticilerle görüşerek izin istediğini yazdı...

G.Saray’la anlaştım bırakın da gideyim!
Galatasaray transferinde büyük mesafe kat ettiği Garry Rodrigues için artık gün sayıyor... Yunan basınına göre Sarı-Kırmızılı kulübe gitmeyi çok isteyen Yeşil Burundili kanat oyuncusu PAOK ile gemileri yaktı. Yöneticilerle görüşen Rodrigues'in, "Buradaki kariyerimin sonuna geldiğimi düşünüyorum. Artık yeni bir basamak zamanı. Galatasaray'la anlaştım ve gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yunan basını, tatilden dönen PAOK başkanı ile Türk yetkililerin masaya oturduğunu belirterek, "Büyük ihtimal 2-3 gün içinde son nokta konulacak" yorumunu yaptı.

ACELE EDİLMİYOR
UEFA ile yapılan Finansal Fair Play anlaşması gereği harcamalarına çok dikkat eden Galatasaray yönetimi, transferi en az maliyetle bitirmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar bu nedenle acele etmiyor.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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