G.Saray’la anlaştım bırakın da gideyim!

Galatasaray transferinde büyük mesafe kat ettiği Garry Rodrigues için artık gün sayıyor... Yunan basınına göre Sarı-Kırmızılı kulübe gitmeyi çok isteyen Yeşil Burundili kanat oyuncusu PAOK ile gemileri yaktı. Yöneticilerle görüşen Rodrigues'in, "Buradaki kariyerimin sonuna geldiğimi düşünüyorum. Artık yeni bir basamak zamanı. Galatasaray'la anlaştım ve gitmek istiyorum" ifadesini kullandığı öğrenildi. Yunan basını, tatilden dönen PAOK başkanı ile Türk yetkililerin masaya oturduğunu belirterek, "Büyük ihtimal 2-3 gün içinde son nokta konulacak" yorumunu yaptı.
ACELE EDİLMİYOR UEFA ile yapılan FinansalFair Play anlaşması gereğiharcamalarına çok dikkateden Galatasarayyönetimi, transferi enaz maliyetle bitirmekistiyor. Sarı-Kırmızılılarbu nedenleacele etmiyor.
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