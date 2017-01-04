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Fener Emenike’yi Çin kulüplerine pazarlıyor

Fenerbahçe, Emenike’yi Çin’e satıp bir taşla iki kuş vurmak istiyor

Fener Emenike’yi Çin kulüplerine pazarlıyor
Emmanuel Emenike'den kurtulmak isteyen Fenerbahçe, Rus kulüplerinden gelen tekliflere sıcak yaklaşmış ancak yıl- dız futbolcuyu ikna edememişti. Emenike'yi Rusya'ya gitme konusunda ikna edemeyen Fenerbahçe'nin Çin pazarına yöneldiği ortaya çıktı. Çin kulüpleriyle çalışan ünlü menajerlerle Emenike konusunda görüşen Sarı-lacivertliler, eğer bunu başarabilirse hem yıldız futbolcuyu yüksek bir bedelle satmış olacak hem de sorunlu bir futbolcudan kurtulmuş olacak. Emenike'nin de iyi para kazanacağı için Çin'e sıcak baktığı öğrenildi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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