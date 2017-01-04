Elimle 8 yapmadım

Kartal'ın yeni transferi Ryan Babel, Antalya kampında geçmişteki yaşanan bir olaya açıklık getirdi. Kasımpaşa'da oynarken Beşiktaş'a Liverpool maçını hatırlatmak için eliyle 8 yaptığı iddiasının sosyal medyada bahsedilmesiyle ilgili konuşan Hollandalı yıldız, "Beşiktaş o maçta öndeydi. Kalecisi ağır hareketler ediyordu. Kalecinin geçirdiği saniyeyi sayıyordum. Tam 8 yaptığım anda bu görüntü alınmış" ifadesini kullandı.



MUTLUYUM

Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ifade eden Babel, "Her zaman hedefleri olan bir takımda forma giydim. Baskı altında oynadım. Beşiktaş gibi bir kulübün parçası olduğum için çok mutluyum" dedi.