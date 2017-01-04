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Başakşehir’de

Süper Lig’in lideri, 34 yaşındaki stoper ile 1.5 yıllığına el sıkıştı

Egemen Korkmaz Başakşehir’de
Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, İrfan Can Kahveci'den sonra ikinci transferini de yaptı. İstanbul ekibi, İsviçre'nin FC Will takımında forma giyen Egemen Korkmaz ile anlaştı. Medipol Başakşehir Asbaşkanı Mustafa Saral, "34 yaşındaki ile 1.5 yıllık anlaşma yaptık. Birkaç transfer görüşmemiz daha var" dedi. Başakşehir, tecrübeli stoper ile bugün imza töreni töreni yapacak.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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