Egemen Korkmaz Başakşehir’de

Süper Lig'in ilk yarısını lider olarak tamamlayan Medipol Başakşehir, İrfan CanKahveci'den sonra ikinci transferini de yaptı. İstanbul ekibi, İsviçre'nin FC Will takımında forma giyen Egemen Korkmaz ile anlaştı. Medipol Başakşehir Asbaşkanı MustafaSaral, "34 yaşındaki Egemen Korkmaz ile 1.5 yıllık anlaşma yaptık. Birkaç transfer görüşmemiz daha var" dedi. Başakşehir, tecrübeli stoper ile bugün imza töreni töreni yapacak.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.