Dev takasta mutlu son

Transfer döneminin en flaş pazarlığında mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Mehmet Ekici-Aatıf için her konuda anlaştı... Sarı-Lacivertliler ayrıca MehmetEkici ile de yıllık 1.5 milyonEuro karşılığında el sıkıştı. Bordo-Mavililer ise Trabzonspor'a transferi konusunda kararsız olan yıldız futbolcuyu ikna etti. İş sadece Aatıf'ın alacağı yıllık ücrete kaldı. Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyonEuro kazanan Aatıf'a Bordo-Mavili yönetimin "1.5 milyon Eurobizim bütçemizin üstünde birrakam" diyerek en son yıllık 1.3milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Faslı yıldızın bir iki gün içinde kararını verip Trabzonspor'a olumlu yanıt vermesine kesin gözüyle bakılıyor.
İKİSİ DE CUMA KAMPA KATILABİLİR Aatıf ile ilgili tüm görüşmeleri Ersun Yanal'ın yaptığı belirlenirken, Yanal'ın Aatıf'ı "Senin gibi seri ve pozisyon üretecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Yeni yapılanmada senin de olmanı istiyoruz" dediği belirlendi. Aatıf'ın bu sözlerden sonra ikna olduğu ifade edildi. Bu arada Ekici dün Trabzonkampına katıldı. Resmi imzaların atılmasından sonra Mehmet Ekici, FenerbahçeAatıf da Trabzon kampına katılacak.
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