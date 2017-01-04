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Dev takasta mutlu son

İki kulüp arasında anlaşma sağlandı... , ile yıllık 1.5 milyon Euro’ya el sıkıştı... Trabzon da Aatıf’ı ikna etti. Aatıf’ın alacağı para netleşince iki taraf da imzaları atacak.

Dev takasta mutlu son
Transfer döneminin en flaş pazarlığında mutlu sona ulaşıldı. Fenerbahçe ve Trabzonspor, Mehmet Ekici- Aatıf için her konuda anlaştı... Sarı-Lacivertliler ayrıca Mehmet Ekici ile de yıllık 1.5 milyon Euro karşılığında el sıkıştı. Bordo- Mavililer ise Trabzonspor'a transferi konusunda kararsız olan yıldız futbolcuyu ikna etti. İş sadece Aatıf'ın alacağı yıllık ücrete kaldı. Fenerbahçe'den yıllık 1.5 milyon Euro kazanan Aatıf'a Bordo-Mavili yönetimin "1.5 milyon Euro bizim bütçemizin üstünde bir rakam" diyerek en son yıllık 1.3 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Faslı yıldızın bir iki gün içinde kararını verip Trabzonspor'a olumlu yanıt vermesine kesin gözüyle bakılıyor.

İKİSİ DE CUMA KAMPA KATILABİLİR
Aatıf ile ilgili tüm görüşmeleri Ersun Yanal'ın yaptığı belirlenirken, Yanal'ın Aatıf'ı "Senin gibi seri ve pozisyon üretecek bir oyuncuya ihtiyacım var. Yeni yapılanmada senin de olmanı istiyoruz" dediği belirlendi. Aatıf'ın bu sözlerden sonra ikna olduğu ifade edildi. Bu arada Ekici dün Trabzon kampına katıldı. Resmi imzaların atılmasından sonra Mehmet Ekici, Fenerbahçe Aatıf da Trabzon kampına katılacak.


Yunus Emre SEL
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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