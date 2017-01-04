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CSKA’nın uyanıklığı!

Evinde Fener’e yenilen Rus ekibi, Final-Four’un İstanbul’dan alınması gerektiğini savundu...

CSKA’nın uyanıklığı!
İki hafta önce evinde Fenerbahçe'ye mağlup olan CSKA Moskova'yı korku sardı... Rus kulübü, Final-Four'un terör olayları nedeniyle İstanbul'dan alınması için kampanya başlattı. Takımın ABD'li guardı Aaron Jackson, "İstanbul'da organizasyonun yapılmasına imkan yok" diye konuştu. Başkan Andrey Vatutin de "Kimse güvenlik için garanti veremez" dedi. Fakat Eurolegue yönetimi, Final-Four'un İstanbul'da olacağını yineledi.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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