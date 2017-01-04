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Chelsea’nin aklı fikri ’de!

Chelsea’nin aklı fikri Simon Kjaer’de!
İtalya'nın yüksek tirajlı gazetesi La Gazetta, Chelsea'nin İtalyan hocası Conte'nin transfer listesinde Fenerbahçeli yıldız Simon Kjaer'in ilk sırada olduğunu yazdı. Gazetede ayrıca, Conte'nin elinde 70 milyon Euro'luk bir bütçe olduğu ve Kjaer'i mutlak almak istediği yazıldı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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