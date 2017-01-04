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için cevap bekliyor

Yönetim Jose Sosa’nın özelliklerine çok yakın olan Alman futbolcuyu kiralamak için Hamburg’a resmi teklifte bulundu

Beşiktaş Hunt için cevap bekliyor
Sosa'nın takımdan ayrılmasının ardından Arjantinli yıldızın boşluğunu dolduramayan Beşiktaş'ın gündemine yine Hunt geldi. İki yıl önce de Beşiktaş'ın transferini bitirme noktasına geldiği ancak oyuncunun tercihini Wolfsburg'tan yana kullanmasından dolayı transfer defterini kapatan Beşiktaş, Alman futbolcu için düğmeye bastı. Yönetimin Eşi Türk olan Hunt'u satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna katmak için Hamburg ile görüşmelere başladığı belirtildi. Hunt'a yaptığı teklif için Alman kulübünden cevap bekleyen Siyah-Beyazlı yönetim, Hamburg'a önümüzdeki pazartesi gününe kadar süre verdi. Verilecek cevaba göre yol haritası belirlenecek.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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