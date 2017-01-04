850 bin Euro’ya evet dedi ve gitti!

Galatasaray'da beklenen oldu ve Hamit Altıntop ile yollar ayrıldı... Tuzlaspor maçındaki disiplinsiz hareketleri sonrası gözden çıkarılan 34 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedilmesini kabul etti. Buna göre Hamit Altıntop'a 850 bin Euro ödeme yapılacak. Fakat tecrübeli oyuncu ligin ikinci devresinde bir takımda oynarsa alacağı ücret bu paradan düşülecek.