3 milyon euro+2 futbolcu

Ara transfere fırtına gibi girerek Joao Pereira ve EmmanuelMas ile anlaşan Trabzonspor durmuyor... Bordo-Mavililer, ErsunYanal'ın en büyük gözdesi olan Badou Ndiaye için Osmanlıspor'a son teklifini sundu.
SÜRE İSTEDİLER
Alınan bilgilere göre yönetim, Senegalli futbolcuya karşılık olarak 3 milyonEuro ve 2 futbolcuyu gözden çıkardı. Bu futbolcuların ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Luis Ibanezve Güray Vural olduğu belirtiliyor. Osmanlıspor yönetiminin düşünmek için süre istediği, teklif edilen futbolcularla ilgili teknik direktör Mustafa Akçay'ın görüşünün alınacağı öğrenildi. Afrika Kupası'nda görev yapacak olan tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye, Trabzonspor'a transfer olsa bile ikinci yarının ilk3 maçında forma giyemeyecek.
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