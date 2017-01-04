Yol Durumu
  1. Yeni Trabzonspor zevk verecek
  2. Teröristler amacına ulaşamayacak

3 milyon euro+2 futbolcu

Ersun Yanal’ın ısrarla istediği Senegalli yıldız için Başkent kulübünün kapısını çalan Bordo-Mavililer’in teklif ettiği futbolcuların Ibanez ve Güray olduğu öğrenildi.

3 milyon euro+2 futbolcu
Ara transfere fırtına gibi girerek Joao Pereira ve Emmanuel Mas ile anlaşan Trabzonspor durmuyor... Bordo-Mavililer, Ersun Yanal'ın en büyük gözdesi olan Badou Ndiaye için Osmanlıspor'a son teklifini sundu.

SÜRE İSTEDİLER
Alınan bilgilere göre yönetim, Senegalli futbolcuya karşılık olarak 3 milyon Euro ve 2 futbolcuyu gözden çıkardı. Bu futbolcuların ligin ilk yarısında bekleneni veremeyen Luis Ibanez ve Güray Vural olduğu belirtiliyor. Osmanlıspor yönetiminin düşünmek için süre istediği, teklif edilen futbolcularla ilgili teknik direktör Mustafa Akçay'ın görüşünün alınacağı öğrenildi. Afrika Kupası'nda görev yapacak olan tecrübeli oyuncu Badou Ndiaye, Trabzonspor'a transfer olsa bile ikinci yarının ilk 3 maçında forma giyemeyecek.
Etiketler: , , ,
  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar