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2.5 milyon euro istedi yönetim ipini çekti

2.5 milyon euro istedi yönetim ipini çekti
Sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'le ilgili flaş bir ayrıntı gün yüzüne çıktı... Milli futbolcunun menajerinin yöneticilerle yaptığı görüşmede yıllık ücretinin 1.1 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep ettiği ve rest çektiği öğrenildi. Yönetim de bu görüşme sonrasında Yasin'i kadro dışı bırakma kararı aldı.
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  • 04 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
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