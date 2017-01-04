2.5 milyon euro istedi yönetim ipini çekti

Sürpriz bir şekilde kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'le ilgili flaş bir ayrıntı gün yüzüne çıktı... Milli futbolcunun menajerinin yöneticilerle yaptığı görüşmede yıllık ücretinin 1.1 milyon Euro'dan 2.5 milyon Euro'ya çıkarılmasını talep ettiği ve rest çektiği öğrenildi. Yönetim de bu görüşme sonrasında Yasin'i kadro dışı bırakma kararı aldı.