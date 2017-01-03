Yasin yine kadro dışı

Tuzlaspor yenilgisi sonrası düğmeye basan Galatasaray'da büyük operasyon sürüyor... Sarı-Kırmızılı yönetim, takımın en önemli isimlerinden Yasin Öztekin'i süresiz olarak kadro dışı bıraktı. Tuzlaspor maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle büyük tepki çeken milli futbolcu, Adanaspor maçı sonrası da aynı cezaya çarptırılmıştı. Yasin 1 hafta sonra ise affedilmişti.



BU KEZ AF ÇIKMAZ

Cezanın yönetim ve teknik direktör Riekerink tarafından ortak kararla alındığı ve bu kez affın söz konusu olmadığı öğrenildi. Yönetim, Yasin'e ağır bir para cezası da kesecek.



ŞOK CEZANIN NEDENİ TRANSFER Mİ?

Kupadaki Tuzla maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle kadro dışı bırakıldığı belirtilen Yasin'le ilgili şok bir iddia gündemde... Yıldız futbolcunun mevcut sözleşmesinde iyileştirme istediği, ayrıca Rusya, Çin ve ABD'den transfer teklifi aldığı belirtiliyor. Yönetimin devre arasında Yasin'i satarak para kazanmayı düşündüğü de iddialar arasında.



